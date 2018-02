Die Elbvororte in Wikipedia - Schreiben Sie mit!

Blankenese, Rissen, Sülldorf und die anderen Stadtteile in den Elbvororten sind in Wikipedia noch recht dürftig vertreten – hier gibt es noch viel zu tun!

Wer sich bei Wikipedia beteiligen möchte, erfährt am Freitag, 2.3.2018 um 17.00 Uhr in der Bücherhalle Elbvororte in einem Vortrag von „Wikipedianer“ Dirk Tscherniak anhand seines Eintrags zur Blankeneser Kirche, wie er für einen Wikipedia-Artikel recherchiert, fotografiert und schreibt. Außerdem gibt es viele Tipps und Tricks zum Recherchieren und Gestalten eines eigenen Artikels. Natürlich ist auch reichlich Zeit für Fragen eingeplant.

Eintritt frei, ohne Anmeldung.