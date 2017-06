Bugi Flohmarkt - Bugenhagenschule im Hessepark

Es ist wieder Zeit für unseren Bugi Flohmarkt. Am Sonntag den 18.06.2017 ist es soweit. Dieses Jahr beteiligt sich auch der Kindergarten auf/an unserem Gelände “Die Strandkinder” auch an dem Flohmarkt, so dass er hoffentlich noch größer und bunter wird wie in den letzten Jahren. Der Flohmarkt wird wieder parallel zum großen Flohmarkt auf dem Blankeneser Marktplatz stattfinden.Wir freuen uns auf einen hoffentlich, sonnigen Flohmarkt mit großer Beteiligung unserer Eltern und Kinder.Wann: 10.00 -14.00UhrWo: Bugenhagenschule im Hessenpark, Osterleystr. 22Was: alles rund ums Kind und alles was raus mussStandgebühr: 10 € + Kuchen, Kinder mit Decke freiAufbau: ab 8.30Uhr, freie Platzwahl, Tisch bitte mitbringenWichtig: die Standgebühr geht zu 100 Prozent zu Gunsten der BugiAnmeldung: BugiFlohmarkt@web.de