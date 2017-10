Die „Alten Rissener“ laden zum Jahrestreffen ein

Tiemann/ Istel, RissenAlte Nachbarn oder Schulkameraden wiedersehen, sich an die Zeit erinnern, als Rissen noch ein Dorf war, dazu lädt der Verein die „Alten Rissener“ für Freitag, 27. Oktober, ab 11.30 Uhr ein. Auch Zugezogene und jüngere Bewohner Rissens sind willkommen. Wer mag, kann seine alten Fotos, Zeitungsartikel oder andere Erinnerungsstücke mitbringen.Die „Alten Rissener“ wurden von Jürgen Zimmern ins Leben gerufen, der kürzlich seinen 90. Geburtstag feierte. Inzwischen hat Peter Calais die Organisation des jährlichen Treffens übernommen.Das Treffen der „Alten Rissener“ findet dieses Jahr im Restaurant Messologi, Alte Sülldorfer Landstraße 422, statt. Anmeldungen werden von Peter Calais unter Tel. 81 88 55 oder per E-Mail unter petercalais@ freenet.de angenommen. Wer möchte, kann sich beim örtlichen Bürgerverein unter S 81 12 56 oder per E-Mail unterinfo@buergerverein-rissen.de anmelden. Oder man kommt persönlich zwischen 16 und 18 Uhr in der Geschäftsstelle des Bürgervereins, Wedeler Landstraße 2, vorbei.