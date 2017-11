Sa, 25. Nov. 2017, 15:00 Uhr, Humorvoller Vortrag (Lesung) in der Buchhandlung Land- & Seekarten, Dockenhudenerstr. 4- 6, Blankenese

Rolf Windenberg präsentiert sein neues Buch



“How 2 Shor10 English Texts“



In einem humorvollen Vortrag, in dem die Zuhörer stets „um etliche Ecken denken“ müssen, präsentiert der Informatik-Professor Bernd Wolfinger (alias: Rolf Windenberg, Anagramm!), die von ihm erfundene mathematisch-orientierte Rechtschreibreform angewendet auf die englische Sprache. Beispiele für die entstandenen neuen Wortkreationen sind: Wurzel (66) [für: Route 66], (Trafalgar)2 [für: Trafalgar Square], Y R U so Z 2dA ? [für: why are you so sad today?], chemi · cal [für: chemical product], he lost 40th [für: he lost four teeth], u.v.a.m. Die Begriffe werden durch höchst amüsante Illustrationen des Dipl.-Illustrators Sascha Wolfinger (alias: Rico W. Hasselfang, Anagramm!) ergänzt, so dass für eine humoristische Stimmung während des Windenberg-Vortrags gesorgt sein sollte.