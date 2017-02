Mr. & Mrs. Green Pop-up Shop - Mode | Ökologisch, fair, vegan

Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider - natürlich ökologisch und fair produziert.Eure noch nicht? Dann besucht den nächsten Pop-up Shop von Mr. & Mrs. Green. Diesmal sind wir vom 20. Februar bis 4. März zu Gast bei Süße Teilchen in der Simrockstraße 10 im schönen Hamburg-Blankenese.Entdeckt tolle Röcke und Kleider von Madness und Lana, stylishe Jeans von Feuervogl, Bleed, HempAge und gemütliche Basics von LivingCrafts, Neutral und EarthPositive. Alles zum Anprobieren und nachhaltig begeistert sein. Natürlich ökologisch, fair oder vegan produziert ausschließlich aus Naturmaterialien wie Biobaumwolle, Hanf, Leinen oder Schurwolle, überwiegend GOTS und Fairtrade zertifiziert oder vegan.Für alle die schon ein bisschen Frühlingsluft schnuppern möchten haben wir passende Röcke, Kleider und Shirts dabei. Aber auch unsere wunderschönen, kuschelig warmen Schals, Mützen, Pullover oder dicke Socken aus Baumwollstrick (vegan) oder Merinowolle werden nicht fehlen. Wir haben auch einige Einzelstücke im Sale.Neugierig? Wer schon einmal Vorab schauen möchte was ihn erwartet, kann ja mal in unseren Fotos stöbern: https://www.facebook.com/Mr-Mrs-Green-381987035217... Abonniert unsere Veranstaltungen um auf dem Laufenden zu bleiben!Zusammenfassung:20. Februar - 4. März in der Simrockstraße 10, 22587 HamburgMo. - Fr. 10:00 - 18:30 UhrSa. 10:00 - 17:00 UhrBitte beachtet, dass Kartenzahlung diesmal leider nicht möglich ist!