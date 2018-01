Ein musikalisches und kulinarisches Erlebnis der Extraklasse!In der märchenhaften Kulisse des historischen Ballsaals erwarten Sie Opernarien mit Starsopranistin und elegante Teestunde von Sternkoch Karlheinz Hauser.Die russische Starsopranistin Valentina Martselli verwöhnt Sie mit Romanzen und Arien weltbekannter Komponisten wie Tchaikovsky, Rachmaninov, Strauss und PucciniIm Ballsaal des Hotel Süllberg, mit einem prunkvollen Jugendstil Ambiente genießen Sie eine elegante Teestunde mit einer einzigartigen Komposition aus musikalischen und kulinarischen Köstlichkeiten.Um 14 Uhr starten die Künstler ihr Programm, anschließend genießen Sie die Kuchenvielfalt mit Kaffee/Tee an festlich gedeckten Tischen. Genießen Sie das Essen und die Gesellschaft Ihrer Tischnachbarn in einer traumhaften Umgebung mit Blick auf die Elbe.Termine: 07.Januar/11.Februar/04.März 2018 - 14 UhrOrganisierbar die EventspezialistenKarten an allen bekannten VVK-Stellen oder unter https://www.fjodorelesin.com/ THamburger Abendblatt Ticketshop EEZ Osdorfer Landstraße 131 22609 HamburgTel. 040 80 02 07 14 https://www.fjodorelesin.com/so/0M1qfDAL?cid=6a4d4... ®ion=ac3062f1-98ed-49f0-5616-2d3648e36ffa#/main