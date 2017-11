90 Jahre Tanz in Hamburg - Das Fest: LOLA TANZT!

Jubilee Lola Rogge Schule



1927 BIS 2017

90 JAHRE TANZ IN HAMBURG

LOLA ROGGE SCHULE

Als Auftakt fanden unsere großen Kids- und Teenstanzvorstellungen mit über 500 TänzerInnen unter dem Gesamttitel HOPE im März 2017 statt.Die Lola Rogge Schule bietet eine dreijährige Ausbildung zum/r staatlich geprüften Lehrer/in für Tanz und Tänzerische Gymnastik im freien Beruf. Eine umfassende Schulung in verschiedenen Gebieten von Tanz und Bewegung stellt in Wechselwirkung mit fachbezogener Theorie das Fundament für den späteren Beruf dar. Beginn ist jeweils der 1. Oktober.Die Lola Rogge Schule ist BAföG anerkannt.Die Lola Rogge Schule ist neben einer Berufsfachschule auch eine Schule für Tanz und Performance, an der jeder Laie Unterricht nehmen kann.Unsere beiden Schulhäuser befinden sich in verschiedenen Stadtteilen Hamburgs, in Blankenese im Hirschpark und in Hohenfelde im Kiebitzhof. Dort finden Sie außer fachkundigen Lehrer/innen auch freundliche Ansprechpartner/innen in den Sekretariaten.