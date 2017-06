Traditionsverein braucht Spielerinnen

Fußball-Kreisliga: BSV 19 Frauenteam ist arg dezimiert

Horst Baumann, BahrenfeldHilferuf aus Bahrenfeld: „Leider haben uns einige Spielerinnen zum Saisonende wegen Alter, Beruf, Auslandsjahr oder Verletzungen verlassen. Es kommen nicht genug Spielerinnen nach, um ein Elfer-Team in der Kreisliga stellen zu können“, so Carsten Nerlich, Trainer der Fußballfrauen des BSV 19. Er beschreibt sein Team als „verrückten, aber auch ehrgeizigen Haufen“, der Spaß am Fußball habe.Für die kommende Saison werden dringend Spielerinnen gesucht – zwischen „16 und 60 ist jede neue Fußballerin bei uns willkommen“, so der Trainer des BSV.Da die Anlage der Bahrenfelderinnen an der Baurstraße momentan noch umgebaut wird, tragen sie ihre Heimspiele auf der Anlage an der Memellandallee aus. Dort wird mittwochs und freitags ab 19.30 Uhr trainiert.Wer will mitspielen? Kontakt zu Carsten Nerlich unter Tel. 0177/ 785 94 49.