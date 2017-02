Parkour und Freestyle-Turnen Ferienprogramm in Altona

Ihr wollt eure Ferien nicht Zuhause auf dem Sofa verbringen, sondern euch bewegen und etwas richtig Cooles lernen? Dann seid ihr bei unseren Ferienprogrammen genau richtig!Wir bringen euch die Grundlagen von Parkour und Freestyle-Turnen bei, ihr könnt üben, Hindernisse zu überwinden, coole Tricks erlernen und natürlich mit den anderen Teilnehmern ganz viel Spaß haben!Unsere Ferienkurse finden jeweils in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstferien an verschiedenen Standorten in und um Hamburg statt und sind grundsätzlich für Kinder ab 6 Jahren geeignet.Wenn ihr Lust auf eine spannende und unterhaltsame Parkourwoche habt, dann schaut doch mal auf unserer Homepage für weitere Infos vorbei!Homepage: http://www.teamnandu.com/ferienkurse Buchungslink: https://docs.google.com/a/teamnandu.com/forms/d/e/...