15. Blankeneser Heldenlauf mit Sonderlauf „Bergziege 2“ und Halbmarathon-Strecke „Heldenstaffel“

Karin Istel, BlankeneseEr ist Hamburgs steilste Herausforderung: der Blankeneser Heldenlauf. Er geht am Sonntag, 27. August, in eine neue Runde. Insgesamt werden fünf Laufstrecken angeboten. Besonders anspruchsvoll ist dabei der Sonderlauf „Bergziege2“, bei dem die Teilnehmer 323 Höhenmeter und 1.206 Treppenstufen überwinden müssen.Erstmals gibt es in diesem Jahr die Heldenstaffel: Die mitglieder eines Teams teilen sich die Halbmarathon-Strecke von 21,1 Kilometern. Die Teammitglieder laufen nacheinander jeweils gut sieben Kilometer – entweder am Wasser, durch Parks oder durch´s Treppenviertel.Unter dem Motto „Mit Containerriesen um die Wette laufen“ kann man beim Heldenlauf wahlweise auf einer 6,7, elf oder 21,1 Kilometer langen Strecke an den Start gehen. Dabei lädt der weite Blick über die Elbe zu einem Rennen mit den vorbeifahrenden Jumbo-Schiffen ein.Wer den Halbmarathon etwas „gemütlicher“ angehen möchte, für den bietet sich eine Alternative: Neben dem Halbmarathon-Klassiker „Fanatic“ gibt es eine zweite Strecke. Beim Fan-Halbmarathon müssen nur 140 Höhenmeter überwunden werden, sodass auch weniger Ambitionierte die 21,1 Kilometer schaffen können.Neben Ausdauer ist Trittfestigkeit gefragtBegeisterte Bergläufer kommen auch in diesem Jahr voll auf ihre Kosten: Wie schon in den vergangenen drei Jahren findet auch in diesem Jahr der spektakuläre Wettlauf „Berg-ziege2“ statt. Die Läufer werden sich auf den Weg durch das berühmte Blankeneser Treppenviertel machen – hier ist neben Ausdauer vor allem Trittfestigkeit gefragt! Den Namen verdankt dieses Event der Buslinie 48, die wegen der Fahrt durch die steilen und engen Gassen des Stadtteils liebevoll als „Bergziege“ bezeichnet wird.Alle Läufe werden zwischen 10 und 11.45 Uhr beim Mühlenberger Segel-Club starten. auf dem Mühlenberg gestartet. Das Ziel befindet sich auf dem Blankeneser Marktplatz. Läufer, die sich dieser Herausforderungen stellen möchten, können sich noch bis zum 20. August anmelden.Für den Heldenlauf werden am Sonntag, 27. August, zahlreiche Straßen rund um Blankenese zeitweilig gesperrt. Eine genaue Übersicht finden Anwohner im Internet auf der Homepage des Heldenlaufes.❱❱