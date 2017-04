Fit in den Sommer

Bei der Blankeneneser Senioren-Sportgruppe darf mitgeturnt werden

BLANKENESE. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Grund genug, schon jetzt die im Winter leicht eingerosteten Gelenke wieder auf Trab zu bringen. Die Spielvereinigung Blankenese bietet jetzt für Senioren ab 50 montags und donnerstags jeweils von 19 bis 20 Uhr ein vielseitiges Fitnessprogramm an. Rücken-, Bauch- und Beinmuskulatur stehen im Mittelpunkt der von Musik begleiteten Übungen.In der kühlen Jahreszeit wird in der Sporthalle des Gymnasiums Blankenese trainiert. Im Sommer treffen sich die Teilnehmer auf dem Komet-Platz in Dockenhuden. Das Training kostet 15 Euro im Monat. Mehr Infos und Anmeldungen bei Trainerin Heide Bornemann unter Tel. 870 22 81 oder per E-Mail unter heide@bornemaenner.de. SL