„Was nicht mehr in den Stiefel passte“: Weihnachtslesung der Autorengruppe SeelenPFlug

Nicht alle Wünsche im Leben gehen in Erfüllung, daran ändert auch ein gut gefüllter Nikolausstiefel nichts. Die Autorengruppe SeelenPFlug betreibt in ihrer Weihnachtslesung Nachlese und widmet sich den kleinen und großen Erwartungen vom Leben. Dabei beschert sie manch augenzwinkernde Erkenntnis. Umspielt wird diese Sinn- und Glücksuche am Klavier von Emma Koßmann.

Ursprünglich hervorgegangen aus der Redaktionsgruppe der Patientenzeitung „Durchblick“ des Klinikums Ochsenzoll entwickelte sich SeelenPFlug hin zu einer eigenständigen Literaturwerkstatt, deren Besetzung sich im Laufe der Jahre auch immer mal wieder geändert hat. Die Schriftsteller widmen sich ganz unterschiedlichen literarischen Genres, von Fantasy über Krimi und Satire bis hin zu biographischen Erinnerungen und philosophischen Betrachtungen.

Das Kulturcafé ViaCafélier in Bahrenfeld bietet mit Kerzenschein und weihnachtlicher Dekoration den passenden festlichen Rahmen für die Lesung. Ein Angebot von frischen Waffeln und heißen Getränken sorgt für das leibliche Wohl der Zuhörer.