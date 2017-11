„Vorschlag ist Mumpitz“

Mieterverein kritisiert das Vorhaben von Rot-Grün, Wohnraum an den Hauptverkehrsstraßen zu schaffen

Volker Stahl, HamburgEs kommt nicht oft vor, dass ein schnöder Bürgerschaftsantrag zur Stadtentwicklung so einen starken Wirbel verursacht wie die Drucksache 21/10507.Abgeordnete der SPD und der Grünen fordern: „Potenziale entlang der Magistralen identifizieren und planerisch vorbereiten“. Auf den ersten Blick ein vernünftiger, an den Senat gerichteter Vorschlag zum Wohnungsbau in der wachsenden Stadt. Dem haben – bis auf die AfD – alle Fraktionen in der Hamburgischen Bürgerschaft zugestimmt. Doch nun wird die Allparteienkoalition von der harschen Kritik des Mietervereins überrascht.Kernpunkt des federführend vom grünen Stadtentwicklungsexperten Olaf Duge eingebrachten Antrags ist das Vorantreiben des Wohnungsbaus an den vier- bis sechsspurigen Hauptstraßen. Auf der Basis von Erhebungen im Bezirk Altona könnten allein dort entlang der Magistralen 20.000 Wohnungen entstehen. „Hamburg hat ein Dutzend solcher Magistralen. Die Stadt muss die Potenziale identifizieren und die Eigentümer zur Modernisierung oder zum Verkauf drängen“, forderte Duge in der Bürgerschaft und schlug vor, an den Magistralen höher zu bauen und dort große Parkplätze mit Wohnungen zu überbauen. Duge erhofft sich durch diese Maßnahmen 100.000 neue Wohnungen im kommenden Jahrzehnt.Die wünscht sich der Mieterverein auch – aber an anderer Stelle: „Ausgerechnet Parteien, die Schritttempo, Einbahnstraßen und Tempo 30-Zonen fordern, setzen sich jetzt dafür ein, dass Menschen dort wohnen sollen, wo sie stark mit Dreck, Lärm und Emissionen belastet werden“, kritisiert Siegmund Chychla, Vorsitzender des Mietervereins zu Hamburg, scharf. „Erst haben sie die Autos aus ihrem Quartier verbannt, sodass die Verkehrsbelastung an den Hauptstraßen erhöht wurde. Nun jetzt sagen die gleichen Politiker‚ ‚bei uns ist es schön, unser Quartier verträgt keinen Zuzug mehr und die anderen sollen an den Hauptstraßen wohnen‘.“ Das sei nicht nur ein Widerspruch, sondern schlicht „ein Unding, ja einfach nur Mumpitz“, wettert der Mietervereins-chef: „Es soll bitteschön einer dieser Politiker vortreten und sagen, dass er an einer Magistrale leben wolle.“Der Vorschlag, dort Wohnungen zu bauen, sei das Ergebnis der „Ratlosigkeit der Politik“, so Chychla weiter: „Man hat es versäumt – wie beim Planen von Gewerbegebieten seit hundert Jahren geschehen – auch Wohnungsbaulandbevorratung zu betreiben.“ Der aktuelle Vorstoß der Allparteien-Koalition sei deshalb nicht mehr als ein aus Verzweiflung geborener „Schnellschuss“. Wohnungsbau soll jetzt dort stattfinden, wo keiner etwas dagegen habe und man nicht mit Gegenwind rechnen müsse.Chychla ist zwar dafür, dass die Magistralen „urbanisiert“ werden, aber anders. Wie – das erläutert er anhand eines Beispiels: „Vorbildlich ist die Bebauung am viel befahrenen Steindamm in St. Georg, wo an der Ecke zur Stiftstraße ein Büroriegel und nach hinten hinaus phantastische, nach Süden ausgerichtete Wohnungen geschaffen wurden.“ Sinnvoll sei es auch, in Altona an der Osdorfer und Rissener Landstraße Streifen von hundert Metern zu schaffen und dort Grundstücke zusammenzulegen. Im ers-ten Riegel könnten sich Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe ansiedeln und im Areal dahinter durch Veränderung der Bauplanung Geschosswohnungsbau entstehen.Reichlich neuer Wohnraum könnte außerdem auch dadurch entstehen, dass gewerblich genutzte Objekte wieder dem Wohnen zugeführt werden, macht Chychla einen weiteren Vorschlag zur Beseitigung der Wohnungsnot.Nach Schätzung des Mietervereins könnten so bis zu 30.000 Objekte dem Wohnungsmarkt wieder zugeführt werden, ohne dass ein einziger Quadratmeter Boden versiegelt wird, sagt Chychla: „Die Stadt hat genug Potenzial für den Bau neuer Wohnungen, man muss es nur intelligent ausschöpfen.“