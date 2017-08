ViaRaten September 2017 – Das Table-Quiz im ViaCafélier ist zurück aus der Sommerpause

ViaRaten – das Table-Quiz findet wieder statt am Mittwoch, den 20.09.2017. Ab 19:30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) stellen sich tischweise die Teams den kniffeligen Herausforderungen der Rätselmacher. Dazu gibt es kleine Gewinne, heiße und kalte Getränke und Snacks. Der Eintritt ist wie immer frei!



Spaß mit Freunden oder Kollegen, intellektuelle Herausforderung, sportlicher Wettstreit: Ob Sie alleine oder als Team kommen, beim ViaRaten-TableQuiz im ViaCafélier kommt jeder auf seine Kosten! Geboten wird eine Mischung aus knackigen Rätselnüssen und populären Themen.



Die Teilnehmer finden sich tischweise zu Teams zusammen und raten gemeinsam, was das Zeug hält: Ob Hamburg-Facts, Zitate berühmter Persönlichkeiten, Popkultur oder aktuelles Zeitgeschehen, es ist für jeden etwas dabei. Jedes Teammitglied ist wertvoll: der eine liest jeden Morgen Zeitung, der nächste interessiert sich für Politik, der dritte kennt alle aktuellen Filme auswendig. Auf die Mischung kommt es an!



Zu gewinnen gibt es neben Ruhm und Ehre für das eigene Team Getränke- und Speisengutscheine für das ViaCafélier. Abgerundet wird der Abend mit Snacks und dem reichhaltigen Angebot an heißen und kalten Getränken von der Karte des ViaCaféliers.



ViaRaten – das Table-Quiz im ViaCafélier, am Mittwoch, den 20.09.2017! Einlass ab 19:00 Uhr, Beginn ab 19:30 Uhr, im ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4, 22761 Hamburg-Bahrenfeld.



Der Eintritt ist frei!