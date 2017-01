ViaRaten Februar 2017 – Das Table-Quiz im ViaCafélier für Hamburger Rätselfreunde

Hamburg-Bahrenfeld: ViaRaten – das Table-Quiz findet wieder statt am Mittwoch, den 22.02.2017 im ViaCafélier, dem Event- und Kulturcafé. Ab 19:30 Uhr stellen sich die Teams den kniffeligen Herausforderungen der Rätselmacher. Dazu gibt es kleine Gewinne, heiße und kalte Getränke sowie Snacks. Der Eintritt ist wie immer frei!

Inzwischen hat es sich herumgesprochen unter Hamburger Rätselfreunden, dass das ViaRaten-TableQuiz im ViaCafélier eine Mischung aus knackigen Rätselnüssen und populären Themen bietet. Erst im November 2015 gestartet, hat sich ViaRaten inzwischen zu einer der beliebtesten Veranstaltungen gemausert. Konventionelle Themen wie Schulwissen, Zitate oder Politik wechseln sich ab mit so ungewöhnlichen Rätselblöcken wie „Superhelden“, „Science-Fiction-Facts“ oder „Punkrock“. Immer dabei: Mindestens ein Bilderrätsel und die Sparte „Aktuelles“ – Zeitung lesen lohnt sich also doppelt.Die Teilnehmer finden sich tischweise zu Teams zusammen und raten gemeinsam, was das Zeug hält. Es ist die perfekte Art, den Feierabend zu genießen, neue Leute kennenzulernen, mit Freunden gemeinsam zu feiern, und im kollegialen Wettstreit die geistigen Klingen zu kreuzen.ViaRaten – das Table-Quiz, am Mittwoch, den 22.02.2017! Einlass ab 19:00 Uhr, Beginn ab 19:30 Uhr, im Kulturcafé ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4, 22761 Hamburg-Bahrenfeld.