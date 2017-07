Schule feiert acht Tage Party

Gymnasium Othmarschen feiert 50-jähriges Bestehen

Karin Istel, OthmarschenVor einem halben Jahrhundert wurde aus der Zweigstelle des Gymnasiums Groß Flottbek – dem heutigen Gymnasium Hochrad – das Gymnasium Othmarschen. Der runde Geburtstag wird mit einer Festwoche ab Montag, 10. Juli, gefeiert.In den zurückliegenden 50 Jahren ist viel passiert: Schulleiterwechsel, Reformen und viele Umbauten an den Gebäuden. In einem Festakt am Montag, 10. Juli, geben Schüler und (ehemalige) Lehrer ab 18 Uhr einen Überblick über die Entwicklungen des Gymnasiums. Ebenfalls werden die musikalischen Ensembles der Schule spielen, und es werden Ausschnitte aus dem derzeitigen Musical „Natürlich blond“ gezeigt.In der anschließenden Festwoche steht dann die Aufführung des Musicals „Natürlich blond“ auf dem Programm. Karten gibt es online, an der Abendkasse oder im Buchladen Harder, Waitzstraße 24. Zum Überraschungs- und Sommerkonzert kann man jeweils „einfach so“ vorbeikommen. Sie kosten keinen Eintritt. Ihr Schulfest feiern die Gymnasiasten zu Ende der achttägigen Festwoche am am Stadtteil willkommen. feiern die Gymnasiasten ihr Schulfest.- Montag, 10. Juli, 18 Uhr:FestaktAnmeldung per E-Mail unterGO50@gymoth.de- Dienstag, 11. Juli, 19.30 Uhr: Musical „Natürlich blond“- Donnerstag, 13. Juli, 19.30 Uhr: Überraschungskonzert mit Musixx- Sonnabend, 15. Juli, 17 Uhr: Sommerkonzert- Dienstag, 18. Juli, 17 Uhr: SchulfestGymnasium OthmarschenP-AulaWaldseestraße 99Tel. 42 89 35 10