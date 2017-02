Auch wenn der Rosenmontag in Hamburg nicht ganz so wie im Rheinland gefeiert wird, so gibt es doch auch hier schöne Traditionen: Die Coverband „Germany`s Next Rockmodel“ lädt zum 7. Mal zum Tanz – diesmal im Kulturcafé ViaCafélier in Bahrenfeld.Am Rosenmontag, den 27.02.17, wird pünktlich um 20 Uhr gestartet. Serviert werden Hits aus den 80ern und 90ern sowie aktuelle Chartstürmer und – zur Beruhigung für die Nordlichter – es muss niemand verkleidet kommen.Der Eintritt ist frei!Mehr Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de , Infos zur Band unter www.germanys-next-rockmodel.de