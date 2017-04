Rissen wird zur Kunstmeile

Die Wedeler Landstraße verwandelt sich für zwei Wochen in eine Freiluft-Galerie

Karin Istel, RissenWer ab Dienstagabend, 25. April, im Ortskern von Rissen unterwegs ist, kann nicht nur gut shoppen, sondern auch bis Mittwoch, 10. Mai, kostenlos zeitgenössische Kunst genießen: 31 Künstler und die Klasse 6c der Stadtteilschule (STS) Rissen werden in den Schaufenstern der örtlichen Geschäfte ihre Werke auf der Rissen Art 17 ausstellen. Ein Thema gibt es dieses Jahr nicht.Eröffnet wird die Rissen Art am Mittwoch, 26. April, um 18.30 Uhr von Bezirksamtsleiterin Liane Melzer in der Haspa-Filiale, Wedeler Landstraße 41.Das Spektrum der Freiluft-Galerie ist breit gefächert: Es reicht von Bildern und Grafiken über Fotografien bis hin zu Skulpturen. So können in der Buchhandlung Kötz und Buchenau beispielsweise Gemälde der örtlichen Kunstschaffenden Bibi Gündisch betrachtet werden. Sie organisierte die Rissen Art bereits zum zehnten Mal. In diesem Jahr auch wieder dabei: die Klasse 6c. Sie wird ihre Werke bei Classico Due, Wedeler Landstraße 15, ausstellen.Was auf die Ohren gibt es gleich am Eröffnungsabend, Mittwoch, 26. April: Dann wird Angelika Gerlach Texte von Horst Janssen lesen. Sie betreut das Horst Janssen Archiv im Goßlerhaus.Wer sehen möchte, wir Bibi Gündisch arbeitet, kann sie am Sonnabend, 6. Mai, von 11 bis 14 Uhr und Sonntag 7. Mai, von 11 bis 17 Uhr in ihrem Atelier, Achter Lüttmoor 35, besuchen. Ebenfalls öffnet Maren Goe-ricke Sonnabend, 29. April, 11 bis 14 Uhr ihre Werkstatt im Wittenberger Weg 54.Barbara Repnow lässt Besucher am Sonnabend, 29. April, im Wülpensand 41 zusehen, wie sie arbeitet. Die Malerin Angelika Kahl gibt Einblick in ihr künstlerisches Schaffen am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 14 Uhr in ihrem Atelier, Tinsdaler Kirchenweg 238c.Die Rissen Art ist bereits weit über die Grenzen des Elbdorfes hinaus bekannt. „Ich habe schon Anfragen von Kunstschaffenden aus Eppendorf bekommen. Doch ich musste leider ablehnen. Sonst wäre es ja keine Ausstellung örtlicher Künstler mehr“, sagt Gündisch.Flyer zur Rissen Art 17 liegen kostenlos in vielen Geschäften, bei Ärzten und Banken aus.