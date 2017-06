Neues Café im Dorf

„Ich freue mich darauf, dass es Begegnungen zwischen Menschen mit verschiedenen Geschichten, Biographien und Ansichten geben wird. Ich bin einfach gerne mit unter- schiedlichen Menschen zusammen und glaube, dass viele Rissener daran ebenfalls Spaß haben werden“, sagt Café-Organisatorin Marion Bouncken. Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit hat sie bereits: Sie engagiert sich seit mehreren Monaten im Bewohnertreff Sieversstücken.Stadtteilmanager Ulli Engelbrecht, Zweiter Vorsitzender des Bürgervereins, ergänzt: „Es ist zudem eine schöne Möglichkeit für die Menschen, endlich einmal die Stadtteilgrenzen im Kopf zu überwinden und den zentralen Ort des Bürgerhauses als Ausgangspunkt für mehr nachbarschaftliches Miteinander zu nutzen.“Für das Café werden noch Ehrenamtliche gesucht. „Ob zwei Stunden im Monat oder wöchentlich, jede Mitarbeit ist sehr willkommen“, so Bouncken.Wer mitmachen möchte, erreicht die Organisatorin per E-Mail unter marionbouncken@ gmx.net KI❱❱ Dorfcafé RissenEröffnung:Freitag, 30. Juni, 15 UhrBürgerhaus RissenWedeler Landstraße 2geöffnet: fr, 15 bis 18 Uhr