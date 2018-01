Nach ein paar Klicks kommt die Müllabfuhr

Praktisch: Dreckecken können jetzt mit der überarbeiteten App „APPfall“ der Stadtreinigung einfacher gemeldet werden

Gaby Pöpleu, HamburgDie App der Stadtreinigung für Smartphones namens „APPfall“ ist jetzt schneller. Die meistbenutzte Funktion „Müllecke melden“ wurde jetzt vereinfacht, so dass Dreckecken nun in wenigen Sekunden der Stadtreinigung übermittelt werden können.Eine Anmeldung mit der E-Mail-Adresse bei der ersten Nutzung macht’s möglich: Dann muss in zukünftigen Fällen nur noch die Kamerafunktion aktiviert und ein Foto von der Müllecke gemacht werden. Dann bestätigen oder weiteren Fotos machen und auf „senden“ drücken, schon landet die Meldung mit den aktuellen Geodaten und Foto bei der Stadtreinigung. „APPfall“ gibt’s kostenlos zum Download im Play- und App-Store. Das Stichwort für die Suche muss „Stadtreinigung Hamburg“ heißen.Die Verschmutzungsmeldungen gehen direkt in die Hotline-Datenbank der Stadtreinigung ein und sind dadurch in Sekunden bei den zuständigen Stellen.Bei der „Hotline Saubere Stadt“ (Tel. 25 76 11 11) gingen im Jahr 2017 insgesamt knapp 28.700 Verschmutzungsmeldungen ein. Mehr als 92 Prozent der gemeldeten Verschmutzungen wurden am nächsten Arbeitstag von der Müllabfuhr beseitigt, gut sieben Prozent innerhalb der nächsten drei Arbeitstage und knapp zwei Prozent nach mehr als drei Arbeitstagen.Das bietet die App der Stadtreinigung außerdem:Per Geo-Ortung können Nutzer schnell die nächsten öffentlichen Toiletten der Stadtreinigung finden.Ein Abfuhrkalender zeigt nach Eingabe der Adresse die nächsten Abfuhrtermine. Wer möchte, kann sich per Mail erinnern lassen, den Müll rechtzeitig rauszustellen.kann für fast jede Abfallart die richtige Entsorgung ermittelt werden. Die App zeigt mit einer Berührung, wo es die nächste Entsorgungsmöglichkeit gibt.Wer schon weiß, wie der Abfall entsorgt werden muss, kann sich direkt den nächsten Recyclinghof und die nächsten Depotcontainer anzeigen lassen.