Musikkabarett: "Telzeitrebellin Try Out" im ViaCafélier

„Teilzeitrebellin“: Musikkabarett von Turid Müller & Stephan Sieveking

Hamburg-Bahrenfeld: Die Teilzeitrebellin lässt bitten! Am Dienstag, den 09.05.2017, ab 19:30 Uhr hat die „Teilzeitrebellin“ im ViaCafèlier ein exklusives Try Out von Neuerungen in Ihrem Kabarettprogramm:



In dieser neuen Version der Show legt Turid Müller ihre Kunstfigur Anne-Marie Figgen ab, und gewährt einen Blick auf den Menschen dahinter:

Worunter leidet die Teilzeitrebellin?

UNTER HALTUNG!

Turid Müller singt von der täglichen Grätsche zwischen Ideal und Wirklichkeit, über Politik und Gesellschaft und vom ganzen vertrackten Wertechaos, dem niemand entkommt. Nicht mal sie selbst.

Zwischendurch plaudert die Schauspielerin und Diplompsychologin aus dem Nähkästchen ihrer Karriere. Von der bühnentherapeutischen Couch aus spießt die lächelnde Blondine im kleinen Schwarzen treffsicher auf, was wir nur allzu gern unter den Teppich unserer eigenen Prinzipien kehren. Dabei schürft sie tief aber nie unter der Gürtellinie. Sie greift Themen auf zwischen Rechtsruck und Werbefernsehen, Burnout und Demenz, Kapitalismus und Feminismus. Worte und Noten ihrer Lieder stammen aus eigener, akribisch angespitzter Feder.

Nicht wegzudenken hierbei: Stephan Sieveking, der Mann an den Tasten. Leise und

lakonisch, höflich und hinterlistig.



Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Unkosten sind willkommen. Weitere Informationen findet man unter www.teilzeitrebellin.de