Mund-Ohren-Bühne „Begegnungen“ Matthias Brandstädter liest Ian McEvan und Ralf Rothmann

Unsere beliebte Literaturlesereihe „Mund-Ohren-Bühne“ findet wieder im ViaCafélier statt.



Diesmal liest Matthias Brandstädter unter dem Motto „Begegnungen“ Stories von Ian McEven und Ralf Rothmann, über Menschen die am Rande der Gesellschaft stehen.



Ian McEvan: In dieser Geschichte erzählt ein Mensch, der in seiner psychischen Entwicklung blockiert ist, über seine Anpassungsschwierigkeiten und grotesken Rückzugsmethoden. Ein komisches, makabres und anrührendes Lesevergnügen. Der literarische Ursprung von Ian McEvan (die wilden 60er) ist nicht zu überlesen.



Ralf Rothmann: In seiner Erzählung sucht und findet ein einzelgängerischer Pflegehelfer, in der Pathologie eines Berliner Krankenhauses, Freundschaft und eine Form von Liebe. Zarte Gefühle an einem eher unangenehmen Ort. Wie in seinen letzten Werken auch, sticht die Genauigkeit seiner Sprache hervor.



Der Eintritt ist frei.