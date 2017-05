Mein Nachbar hat(te) einen Border Terrier, Ihrer auch?

Mein Nachbar hatte bis zum 20. Mai 2017 einen dreijährigen rot-braunen Border Terrier Rüden namens Brucie. Hat Ihr Nachbar seitdem auch einen? Finderlohn 1.000,00 €.

Nick und ich sind seit siebzehn Jahren Nachbarn. Ein fröhlicher, freundlicher Typ mit einem leichten englischen Akzent, mit dem man auf dem Hausflur oder dem Weg zum Supermarkt einen kleinen Schnack halten kann. Super sympathisch!Nick wird so lange ich ihn kenne von einem Border Terrier begleitet. Erst war es Lucy, seit drei Jahren ist es ihr Nachfolger Brucie. Die quirligen Border Terrier passen einfach zu Nick. Ihr solltet mal sehen, wenn die Beiden mit Strubbelfrisur und Knopfaugen in unserem Viertel spazieren gehen und mit dem Ball spielen. Die pure Lebensfreude! Das vollkommene Glück! Egal wie doof der Tag bisher war, wenn man dieses Team sieht muss man einfach lächeln, da geht die Sonne auf. Man kann aber auch fast ein wenig neidisch werden. So ging es mir jedenfalls manchmal, bis ich vor zwei Jahren selbst wieder einen Hund halten konnte. Brucie hat mit seiner fröhlichen, freundlichen Art meinen Beagle Mix herzlich in die Hausgemeinschaft aufgenommen. Seitdem treffen wir uns fast täglich im Park und drehen dort gemeinsam unsere Runden zusammen mit den anderen Nachbarhunden. Bahrenfeld ist irgendwie ein Dorf geblieben. Das liebe ich.Nun ist Brucie seit Samstag Nachmittag in Klein Flottbek verschwunden. Einfach so. Weg. Wie vom Erdboden verschluckt.Als ich die Mail von Tasso las konnte ich es kaum glauben. Mittlerweile ist es vier Tage her und keiner hat den kleinen Charmeur bei der Polizei oder im Tierheim abgegeben. - Unsere kleine Hundegemeinde ist erschüttert. Nick hält sich wacker und sucht weiter.Kann es wirklich sein, dass jemand sich in Brucie verliebt hat und ihn einfach behält? Einfach ignoriert, dass es dem Süßen das Herz bricht, wenn er nicht zu seinem geliebten Herrchen kann? Eigentlich kaum zu glauben, oder?Tatsächlich ist das kein Einzelfall, stellt sich heraus. Im Elbe-Wochenblatt wird von einem ähnlichen Vorfall berichtet, der sich im zwei Kilometer entfernten Sülldorf ereignet hat. Zu dem aktuellen Thema fallen Anderen im Gespräch ähnliche Geschichten ein. Man hört aber auch Berichte über aufmerksame Passanten und Nachbarn, die beobachten wie Fremde einen Hund mitnehmen wollen und erfolgreich einschreiten. Echte Helden!Mein Nachbar hatte bis zum 20. Mai 2017 einen dreijährigen rot-braunen Border Terrier namens Brucie. Hat Ihr Nachbar seitdem auch einen?