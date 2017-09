Mehr Platz für Kunst, Musik und eine Mensa

Stadtteilschule Blankenese: Erweiterungsbau

Frahmstraße wurde eingeweiht

BLANKENESE. Die Zeiten von Raumnot und Unterricht in mobilen Klassenräumen sind vorerst vorbei: Die Stadtteilschule Blankenese feierte die Eröffnung ihres neuen Gebäudes in der Frahmstraße.Der Erweiterungsbau und die Außenanlagen haben rund 10,2 Millionen Euro gekostet. Als Nächstes steht die Sanierung des alten Hauptgebäudes an. Der Neubau wurde an das bestehende alte Hauptgebäude angebaut und bietet Platz für dringend benötigte Musik- und Kunsträume, für weite-re Klassenräume und eine Mensa.Die Stadtteilschule Blankenese ist 1990 als Integrierte Gesamtschule aus der Grund-, Haupt- und Realschule Dock-enhuden hervorgegangen, seit 1997 mit eigener Oberstufe. Schon seit 1888 befindet sich die heutige Stadtteilschule – als Nachfolge-Schule der ältes-ten Blankeneser Schule aus dem Jahr 1867 – am jetzigen Standort.Von dem alten Backsteinbau ist aber nicht mehr viel zu sehen, da das Gebäude in den 1980er Jahren stückweise abgerissen und neu gebaut wurde. Heute ist die Schule fünfzügig. Dort lernen rund 1.150 Schüler, betreut von 120 Pädagogen. PÖP