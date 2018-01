Latin-Pop-Konzert

Der Name dieser Band deutet schon an, welche Musik den Zuhörer bei diesem Konzert erwartet. Antonia Renderas y Amigos spielen vielseitigen Latin Pop.Das Quartett erfreut das Publikum mit temperamentvollen Songs, die gute Laune beim Zuhören erzeugen, aber auch zum Träumen bringen!Seit vielen Jahren begeistert die Band ihr Publikum mit internationalen Hits und manchmal auch mit Schlagern aus den 50er und 60er Jahren. Zum größten Teil präsentieren sie aber spanischsprachige Hits und haben auch Songs in Französisch und Italienisch im Repertoire.Einen kleinen Vorgeschmack finden Sie auf Youtube unter diesem Link: https://www.youtube.com/watch?v=hWM2mRvDomI Der Eintritt ist frei!