Kunst und Kuchen im Atelier Geddert in Bahrenfeld

Kunst und Kuchen im Atelier Geddert





Wer sich für Kunst und leckere Kuchen begeistern kann, dem bietet sich

am Sonntag den 25. Juni eine wunderbare Gelegenheit Beides zu genießen.



Die Kursteilnehmer/innen der Mal- und Zeichenschule zeigen ihre im letzten Jahr entstandenen Werke. Auch die Leiterin des Ateliers Diplom Designerin Sabine Geddert und ihr Mann Christian Geddert beteiligen sich an der Jahresausstellung mit Bildern und Skulpturen. Ein leckeres Kuchenbuffet, Bilder in verschiedenen Techniken mit individuellen Motiven, Skulpturen aus Holz mit Bronzefiguren versprechen ein besonderes Erlebnis.



Besuchen und freuen Sie sich mit uns.

Am 25. Juni sind Sie von 11-18 Uhr herzlich willkommen.



Mal- und Zeichenschule Atelier Geddert

Bahrenfelder Kirchenweg 49 Tel 040892120 . www. Atelier Geddert.de