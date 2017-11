Kunst & Handwerk im Atelier Geddert

Hamburg: Atelier Geddert |

Seit über 30 Jahren gibt es in der Mal-& Zeichenschule Atelier Geddert im Sommer die Jahresausstellung (Bilder und Skulpturen) und am Wochenende vor dem ersten Advent die Kunst- und Handwerksausstellung.



In gemütlicher Atmosphäre können die Besucher am 25.und 26. November viele neue Bilder & Skulpturen entdecken.



Außerdem werden ausgestellt: schöne Papierarbeiten, Schals und Taschen,

Schmuck aus Swarovskykristallen und Naturmaterialien, Kunstkarten, Patchworkarbeiten, weihnachtliche Gestecke und Kränze, Gestricktes für Groß und Klein, besondere Filzarbeiten, Marmeladen, Kekse...und Vieles mehr.



Ein reichhaltiges Kuchenbuffet und herzhafte Leckereien laden zum Verweilen ein.







Samstag 25.November von 14 – 18 Uhr



Sonntag 26.November von 11 – 18 Uhr