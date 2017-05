Konzert: „The Mick Spencer Connexxion“ im ViaCafélier

Hamburg-Bahrenfeld: Am Freitag, den 09.06.2017, ab 20:30 Uhr (Einlass ab 20:00 Uhr) spielt „The Mick Spencer Connexxion“ das Beste aus Rock, Funk und Soul im Kulturcafé ViaCafélier.Die Band spielt selbst komponierte Songs über die Liebe, den Liebeskummer, aber auch durchaus sehr politische Stücke. Dabei mischen sie gekonnt verschiedene Stilelemente von Rock’n Roll über Funk bis Soul. Mit von der Partie sind Mick Spencer aus Boston, Massachusetts, mit Gitarre und Gesang, sowie aus Hamburg am Schlagzeug Becky, am Bass Stephan Bassmaste und an den Keyboards Marcus Pengel.Der Eintritt ist frei!„The Mick Spencer Connexxion“ im Konzert im ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4 in 22761 Hamburg-Bahrenfeld. Mehr Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de. Wer schonmal reinhören möchte, klickt am besten hier: