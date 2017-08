Konzert OneWayOut–Blues Connection im ViaCafélier

Hamburg-Bahrenfeld: Am Freitag, den 22.09.2017 gibt sich ab 19:30 Uhr die OneWayOut-Blues Connection die Ehre im ViaCafélier. Bei freiem Eintritt gibt es Blues vom Feinsten von der Hamburger Band auf die Ohren.Seit 1996 existiert die Combo schon, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Hamburger Bluesfans zusammenzubringen und sie den Blues hautnah spüren zu lassen. Bei den Auftritten stoßen immer wieder Gastmusiker zur Kernbesetzung um Frontman Norbert Lasac (Vocals, Piano), Clemens Warlimont (Keyboards), Olle Wolski (Drums), Carsten Neubauer (Bass) und Tom Thiele (Bluesharp). Seit 2007 ist auch Gitarrist Vincent Moser zur festen Größe bei der Connection geworden.Erleben Sie mit der OneWayOut-Blues-Connection eine Band, die ihre Musik zum Anfassen rüberbringt und mit dem Publikum gemeinsam ein intensives Erlebnis schafft. Und das vor allem mit sehr viel Spaß!Einen Vorgeschmack auf die Band gibt es auf Youtube zum Beispiel hier:Der Eintritt ist frei!Das Konzert der „OneWayOut-Blues Connection“ im ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4 in 22761 Hamburg-Bahrenfeld findet statt am Freitag, den 22.09.2017. Einlass ab 19:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr. Mehr Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de.