Was klanglich daher kommt wie eine Kapelle aus den 1930ern, ist in Wahrheit eine quicklebendige, kleine Band, die sich in Hamburg im Laufe der Jahre eine treue Fangemeinde erspielt hat:Die Band mit einem swingenden Groove lädt zu einem Konzert ins Kulturcafé ViaCafeliér in Bahrenfeld ein. Die Band präsentiert Perlen der Popmusik im Westerngewandt, wie auch eigene Songs, die sich durch frechen Satzgesang und ausgeprägtem Sinn für Unsinn auszeichnen.Der Eintritt ist frei!Mehr Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de , Infos zur Band unter One Trick Pony auf Facebook