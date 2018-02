Konzert „Die Kombüse“ im ViaCafélier

Die Hamburger Band „Die Kombüse“ spielt nach eigenen Angaben gehobene Kaschemmen-Musik.ein lockerer Mix aus den verschiedensten Stilrichtungen



Mit zwei Akustik Gitarren , verschiedenen Percussion Instrumenten und deutschsprachigen Texten, erhält die Band ihren ganz eigenen Stil.



Die Lieder stammen allesamt aus eigener Feder, und betrachten die Welt mit viel Ironie, Humor und einem Augenzwinkern.



Das Musikprojekt in wechselnder Besetzung besteht seit 2004 und ist in Hamburg und Umgebung kein ungeschriebenes Blatt. Sie lieben es an ungewöhnlichen Orten zu spielen z.B. im alten Elbtunnel.



Der Eintritt ist frei!