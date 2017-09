Konzert “Dein Leben”: Singer-Songwriter Micha im ViaCafélier

Hamburg-Bahrenfeld: Am Freitag, den 06.10.2017 steht der Sänger und Songwriter Micha mit seinem Solo-Projekt „Dein Leben“ ab 19:30 Uhr im ViaCafélier auf der Bühne.



„Dein Leben“ - Ein Musiker, zwei Instrumente. Mit diesem Soloprojekt präsentiert der Singer-Songwriter Micha seine Songs endlich so, wie er es schon immer wollte. Musik, die berührt und Geschichten von Freundschaft, Liebe, Hoffnung, Mut, Freiheit, Glück und Träumen erzählt. Die Zuhörer werden eingeladen, die besondere Atmosphäre eines Wohnzimmerkonzertes zu erleben.



Mit Piano und Gitarre weiß der junge Mann aus Bad Segeberg umzugehen. Daneben spielt er auch die Djembe, eine afrikanische Trommel, und ist aktiv bei der Hamburger Band „Leisure Time“, die Pop, Rock und Country spielt.



Der Eintritt ist frei!



Das Solo-Programm „Dein Leben“ von Micha hören Sie im ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4 in 22761 Hamburg-Bahrenfeld am Freitag, den 06.10.2017. Einlass ab 19:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr. Mehr Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de.