Hunde dürfen im Park toben

Jenischpark: Bezirk Altona will Freilauffläche für Hunde bis Jahresende nicht schließen

Karin Istel, OthmarschenMal kurz den Hund mit seinen Kumpels auf der Auslauffläche im Jenischpark spielen lassen? Noch bis Jahresende ist das möglich. Der Bezirk Altona will die „Hundewiese“ im Jenischpark vorerst nicht schließen. Doch es wird verstärkt Kontrollen geben, ob die bestehenden Regelungen eingehalten werden.Hunde dürfen im südöstlichen Jenischpark frei herumlaufen. Die Hundewiese bietet beim Spaziergang mit dem Hund für Herrchen oder Frauchen einen schönen Blick auf die Elbe und liegt verkehrsgünstig an der Elbchaussee. Viele Bewohner der umliegenden Stadtteile nutzen sie. Im übrigen Park gilt die Anleinpflicht.Es haben sich Spaziergänger, aber besonders auch Eltern, die mit ihrenKindern den Spielplatz besuchten, beschwert: Sie oder ihre Kinder seien von frei laufenden Hunden angesprungen oder angefallen worden. Sogar die Polizei musste schon geholt werden. Denn nicht jeder Hundebesitzer hält sich im Park an die Anleinpflicht, die außerhalb der Auslauffläche gilt.Jetzt kommen stärkere Kontrollen. „Der Jenischpark soll in diesem Sommerhalbjahr verstärkt vom Hundekontrolldienst des Bezirks Hamburg-Mitte auf die Einhaltung bestehender Verordnungen kontrolliert werden. Davon erhoffen wir uns, dass die Hundehalterhalter für die Bedürfnisse der anderen Parkbesucher sensibilisiert werden und sie als gleichwertig respektieren“, so Wolfgang Kaeser, Mitglied der SPD-Fraktion in der Bezirksversammlung.Nein, denn der Jenischpark ist ein Gartendenkmal. Nur Schilder weisen die Tobefläche für Hunde aus.Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Es wird ein Bußgeld fällig, das bis schweren Fällen zu 50.000 Euro betragen kann. Das hängt vom jeweiligen Einzelfall und davon ab, wie stark andere parkbesucher gefährdet waren. Meist fällt das Bußgeld weitaus geringer aus.Voraussichtlich am 5. Dezember, wenn der Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport zum letzten Mal in diesem Jahr tagt.Leserdiskussion