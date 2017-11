Heines „schöner Falter“ wird Dauergast

Therese Bacheracht-Gemälde ist ab Dezember im Jenisch Haus zu sehen

Vermittelt hat der Heine-Haus-Verein die Leihgabe. Im Rahmen der Recherchen zur Ausstellung „Salonfähig. Frauen in der Heine-Zeit“, die 2016 im Jenisch Haus zu sehen war, entdeckte man das Bild, das sich zu der Zeit im Besitz von Wiener Nachfahren der Schriftstellerin befand. Das Gemälde ist vermutlich um 1840 während eines Besuches in St. Petersburg entstanden und ähnelt einem berühmten Bild von Kaiserin Alexandra Fjodorowna, das Franz Krüger 1838 malte.Dank einer Spende konnte das großformatige Gemälde von der Düsseldorfer Kunsthistorikerin Mayme Neher restauriert werden. Ab 12. Dezember ist es im Jenisch Haus in der Ausstellung „Therese von Bacheracht. Eine Hamburgerin in St. Petersburg“ zu sehen, die anlässlich der 60-jährigen Städtepartnerschaft von Hamburg und St. Petersbug organisiert wurde.Die Ausstellung wird sich der in mancher Hinsicht spannenden Lebensgeschichte dieser selbstbewussten Hamburger Schriftstellerin widmen.Neben Gemälden und modischen Accessoires werden Dokumente aus deutschen und russischen Archiven gezeigt, die Bacharachs Leben veranschaulichen: Ihre Bekanntschaft mit Karl Gutzkow, einem der wichtigsten Repräsentanten der „jungdeutschen Bewegung“, verhalf ihr zu ersten schriftstellerischen Impulsen.Therese von Bacharacht hat aber nicht nur mit ihren Büchern und Feuilletons die musisch gebildete Welt ihrer Zeit in Atem gehalten, sondern auch mit ihrer Schönheit und ihrer Ausstrahlung: Ihre Ausbildung am kaiserlichen Institut für adelige Mädchen in St. Petersburg legte den Grundstock für zahlreiche Reisen in die Metropole an der Newa - Stoff für mehrere ihrer Veröffentlichungen. Die Bacheracht-Ausstellung läuft bis zum 22. April 2018.❱❱ Jenisch Haus, Baron-Voght-Straße 50 a, di-so 11-18 Uhr, Eintritt: 6,50/ vier Euro (ermäßigt)