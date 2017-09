„Geschichten aus der Hölle“: Wolfgang Brunner und Chrissy Lazemare lesen im ViaCafélier

Hamburg-Bahrenfeld: Am Samstag den 14.10.2017 lesen die beiden Autoren Wolfgang Brunner und Chrissy Lazemare gemeinsam im ViaCafélier. Die Lesung mit Horrorstories und dunkler Fantasy beginnt um 19:00 Uhr.



Wolfgang Brunner wird zwei längere Geschichten aus seiner kürzlich erschienenen Anthologie „Höllengeschichten“ vorlesen, Chrissy Lazemare liest mehrere Kurzgeschichten aus ihren Büchern „Überlieferungen vom Rand der Zeit I & II“. Die Bandbreite des Erzählerischen erstreckt sich dabei von düster bis gruselig, melancholisch bis verstörend. Die Lesung wird etwa zwei Stunden dauern.



Wolfgang Brunners Aufeinandertreffen mit Michael Ende war der Auslöser für seinen Entschluss, selbst Autor zu werden. Er hat zahlreiche Romane in diversen Genres veröffentlicht. Er ist als Freelancer in der von Ralf Isau gegründeten Agentur "Phantagon" tätig. Mehr Infos über Autor und Werke unter www.wolfgangbrunner.de.



Chrissy Lazemare besaß schon früh eine blühende Fantasie. Über die Jahre kristallisierte sich der Gothic-Fantasy Bereich als ihr Spezialgebiet heraus. 2012 erschien ihr erstes Buch „Überlieferungen vom Rand der Zeit“, dem 2014 der zweite Band folgte. Zurzeit arbeitet sie an der Fertigstellung ihres ersten Romans und bereitet Lesungen vor. Weitere Infos unter www.chrissy-lazemare.de.



Die Lesung „Geschichten aus der Hölle“ findet statt im ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4 in 22761 Hamburg-Bahrenfeld. Mehr Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de. Der Eintritt ist frei!