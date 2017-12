Geschenke für krebskranke Kinder

Verein Hamburger Sternschnuppe: Promis und Kinder wichtelten für

junge Patienten in Rumänien

Karin Istel, ElbvororteWenn Teodor Nicolau freie Bahn auf seinem Weg nach Bukarest hat, dann kommt der bis unters Dach vollgepackte Van aus den Elbvororten genau richtig, um im rumänischen Fundeni Krankenhaus krebskranken Kindern eine Weihnachtsfreude zu machen. Denn einige der jungen Patienten können Weihnachten nicht Zuhause verbringen. Die Vorbereitungen für die Geschenkaktion liefen am dritten Advent auf Hochtouren: Der Verein Sternschnuppe hatte zum „Wichteln“ ins Landhaus Scherrer geladen. Und viele Wohltäter waren gekommen, darunter auch Promis wie Komiker Otto.Rund 300 große und kleine Pakete konnte der Verein Hamburger Sternschnuppe schon am Abend des dritten Advents auf den Weg vom Landhaus Scherrer ins Fundeni Krankenhaus nach Bukarest bringen. Dort behandelt Onkologe Fabian Fehlauer seit 2011 krebskranke Kinder. Zwei von ihnen holte die Sternschnuppe für Untersuchungen sogar schon nach Hamburg. Die achtjährige Ana Marie erhielt so ihre lebenserhaltende Chemotherapie.Für Sternschnuppen-Gründerin Kirsten Fehlauer ist ihr Einsatz eine Selbstverständlichkeit. „Als ich die schrecklichen Zustände vor Ort gesehen haben, wusste ich genau, wir machen das Richtige“, sagt die Mutter zweier Kinder. Denn in Rumänien „übernehmen die Eltern die notwendige Versorgung der Kleinen im Krankenhaus, wobei dort weder ein Sterilisationsgerät noch eine Waschmaschine oder die erforderlichen Medikamente für die Behandlungen oder das tägliche Essen gestellt werden können.“Die Eltern der betroffenen Kinder kommen meist aus dem ganzen Land angereist, und übernachten dann mit im Krankenbett ihrer Kinder oder im Auto vor dem Krankenhaus. „Zustände, die wir uns kaum vorstellen können“, sagt Kirsten Fehlauer.Mittlerweile hat der Verein Sternschnuppe eine Wohnung nahe der Klinik angemietet, in der immer wieder Eltern während der Behandlungsdauer ihrer Kinder übernachten können. Fehlende Sterilisatoren und kaputte Wände sollen im Fundeni Krankenhaus nach Fehlauers Wunsch bald der Vergangenheit angehören. Dafür organisiert die Sternschnuppe neben der Geschenkaktion zu Weihnachten unter anderem auch im Sommer einen großen Spendentransport.Auch für die Lütten aus Hamburg hat sich das Wichteln gelohnt. Sie backten im Landhaus Scherrer bunte Weihnachtskekse – für sich und ihre Altersgenossen in Rumänien. Und für das Gebäck war im randvoll gepackten Transporter natürlich auch noch Platz.