Germany`s Next Rockmodel

Ob auf Polterabenden oder Stadtfestbühnen, seit zehn Jahren begeistert „Germany`s Next Rockmodel“ das Publikum.

Aus einem einmaligen Silvesterparty-Projekt wurde im Jahr 2008 eine erfolgreiche Coverband. Alle Bandmitglieder sammelten vorher bei verschiedenen Formationen viel musikalische Erfahrung.

Das ViaCafélier freut sich sehr darüber, zum zweiten Mal die Location zu sein, in der Germany`s Next Rockmodel ihr achtes Rosenmontagskonzert gibt. Und zur Freude für die „Nordlichter“- Sie müssen nicht verkleidet sein.

Ihr Songrepertoire reicht von Hits der 70er bis 80er, Knaller aus Rock, Pop und Funk und aktuellen Radiohits.

Der Eintritt ist frei!