Fight Night 2017 – Die Schiller Killer laden zum 5. Mal zum Improtheater-Battle!

Bereits zum fünften Mal findet in diesem Jahr am 27. Mai die Hamburger Fight Night statt. Fight Night – das ist DAS Event der Impro-Theater-Szene Hamburgs und darüber hinaus. Es bedeutet, dass 12 Improvisations-Schauspielerinnen und -Schauspieler aus verschiedenen Theatergruppen mit- und gegeneinander antreten. Die Kandidaten reisen hierfür aus dem gesamten deutschsprachigen Raum an. Über mehrere Runden kristallisiert sich heraus, wer am Ende gewinnen und den begehrten Wandergürtel mit nach Hause nehmen wird, oder in der Walhalla-Waikiki-Bar endet. Die Entscheidung hierüber treffen eine Jury und der Applaus des Publikums. Im letzten Jahr siegte „Die Vagabundin“ von der Gruppe Notausgang aus Berlin. Sie darf in diesem Jahr ihr Können wieder unter Beweis stellen.Die Fight Night wird regelmäßig von der Hamburger Impro-Theater-Gruppe Schiller Killer organisiert. Der Veranstaltungsort ist in diesem Jahr erstmalig das Lichthof-Theater. Während des Abends gelten natürlich die Regeln des Improvisationstheaters: Nichts ist geprobt, jede Szene ist ein Unikat. Inspiriert werden die Spieler durch die Kreativität des Publikums. Und die Schiller Killer werden sich auch in diesem Jahr wieder einige besondere Herausforderungen überlegt haben...Weitere Infos und Kartenreservierungen unter www.12sind11zuviel.de