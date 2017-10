Ferienspaß auf dem Bauspielplatz

Nachwuchskünstler kommen in diesen Ferien auch voll auf ihre Kosten: „Die Straßenpiraten kommen zu Besuch, und ihr könnt gemeinsam mit ihnen aus Metallschrott Kunstwerke schweißen“, sagt Menzel.Neben diesen speziellen Aktionen laufen in den Herbstferien die „normalen“ wöchentlichen Angebote weiter: Spiel und Sport montags von 16 bis 18 Uhr, und die Fahrradwerkstatt freitags von 15.30 bis 18 Uhr. Mädchen treffen sich in einer eigenen Gruppe donnerstags, Jungs dienstags jeweils von 16 bis 18 Uhr.Die Angebote auf dem Bauspielplatz sind kostenlos und offen für alle Kinder und Jugendlichen. Anmelden muss man sich nur zu den Ausflügen. Ansonsten kann man einfach vorbei kommen. KI❱❱ Elbe-Aktiv-SpielplatzHeinrich-Plett-Straße 1amo-fr 13.30 bis 18 Uhrsa 13 bis 18 Uhr