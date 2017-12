Es weihnachtet sehr in der Waitzstraße

Er hat schon geöffnet: der Weihnachtsmarkt auf dem Waitzplatz

Karin Istel, OthmarschenDer Besuch der Waitzstraße lohnt in der Vorweihnachtszeit ganz besonders. Auf dem festlich erleuchteten Waitzplatz, Waitzstraße 19-21, hat der Weihnachtsmarkt täglich von 16 bis 20 Uhr geöffnet – und das bis Freitag, 22. Dezember.Es duftet nach Glühwein und Punsch, nach Würstchen und anderen Köstlichkeiten. Weih-nachtsbäume, Leuchtsterne und schöne Lichter verzaubern den kleinen Platz und laden zum Bummeln in vorweihnachtlicher Atmosphäre ein. Hier, in der „Büdchen-Stadt“, findet man bestimmt etwas für den Gabentisch. Oder man verabredet sich mit Freunden, isst ein Würstchen oder trinkt einen Punsch, um dann gemeinsam durch die festlich beleuchtete Waitzstraße zu schlendern.Das Besondere in diesem Jahr: Eine Hütte auf dem Weihnachtsmarkt wird von wechselnden Standbetreibern jeweils ein paar Tage lang genutzt. So werden beispielsweise englische Spezialitäten, Kugeln für den Tannenbaum und Zubehör angeboten, aber auch der Bürgerverein Flottbek-Othmarschen stellt seine Aktivitäten vor.Wer noch keinen Weih-nachtsbaum fürs Wohnzimmer hat, braucht nicht in Stress zu verfallen: Auf dem Waitzplatz werden auch hochwertige Tannenbäume verkauft.Am heutigen Mittwoch, 6. Dezember, sollte man unbedingt einen Besuch des Weih-nachtsmarktes einplanen, denn der Nikolaus hat sich angesagt. Er hat versprochen, gegen 15 Uhr auf dem Waitzplatz zu landen und bis 19 Uhr Geschenke zu verteilen. Dafür müssen die Marktbesucher nur ihre ausgefüllte Karte aus einem der Geschäfte der Interessensgemeinschaft Waitzstraße (IGW) dem Nikolaus übergeben.Damit man sich auf Weih-nachten einstimmen kann, gibt es in den Geschäften wieder den beliebten OthmarscherAdventskalender für zehn Euro zu kaufen. Gestaltet wurde das Titelbild von Dörte Behrens. Die 24 Bilder hinter den Türchen malten Othmarscher Schüler. Das Besondere: Jeder Kalender hat oben rechts eine Losnummer, mit der man bei der täglichen Ziehung einen von 600 Preisen im Gesamtwert von 12.000 Euro gewinnen kann. Der Erlös kommt wohltätigen Zwecken zugute.