„Brexit ist Müll“

Interview mit Midge Ure vor seinem Konzert im Gruenspan

Mathias Greulich, HamburgMidge Ure: Ich mag die Stadt, weil sie sehr ähnlich wie meine Heimatstadt Glasgow ist. Es gibt dort starke Charaktere. Wenn ich nur an Conny Plank denke, der einige Alben von Ultravox produziert hat.Er kam vom Krautrock und war war wie ein Vater zu uns. Mit ihm lief es entspannt und eher hippiemäßig im Studio ab.Conny und George waren beide brilliant, aber völlig unterschiedlich, was ihre Arbeitsweise und ihr Aussehen betraf. Conny sagte: „Ihr seid die Band" und ließ uns bei den Arrangements freie Hand. George Martin war sehr musikalisch und reduzierte unsere Ideen auf das Wesentliche. Er setzte sich ans Klavier und arbeitete an den Songs mit uns.Oh ja, beim letzten Ultravox-Album, das wir in Montserrat in der Karibik aufnahmen. Sie hatten großen Respekt vor der Arbeit des anderen und sind gut miteinander klar gekommen. Ich muss Ihnen eine Anekdote erzählen.George Martin hatte bei den Aufnahmen sein „Dream Team" dabei, zu dem auch Beatles-Toningenieur Geoff Emerick gehörte. Es war sehr old school und etwas altmodisch, wenn sie miteinander sprachen. Einmal sagte George zu den anderen, als sie eine Gesangsaufnahme von mir anhörten: „Es klingt noch nicht richtig. Haben wir Johns Mikrophon dabei?" „Haben wir", antwortete Geoff und holte ein teures Neumann-Mikrophon aus einem Koffer.Es war beängstigend. Ich hatte Angst, zu nah ran zu gehen.Ich fühlte mich damals sehr unwohl, intime Geheimnisse öffentlich zu machen. Die Leser lernen mich persönlich kennen. Bei den Konzerten spüre ich seitdem einen anderen Respekt. Das Publikum kann sich darauf beziehen, was mir passiert ist.Vor 20 bis 40 Jahren waren Künstler unerreichbar. Die Fanpost kam zur Plattenfirma nicht zu ihnen. Seit Social Media sind sie nahbar. Das ist wirklich nicht schlecht.Ich trete gemeinsam mit der Band Electronica auf. Dementsprechend ist dieses Mal alles sehr elektronisch, sehr hightech. Bis wir alle Einstellungen so hinbekommen haben, um die akustischen Sounds zu reproduzieren, war's sehr kompliziert. Aber es hat sich gelohnt.Da komme ich wohl nicht drum herum. Aber ich finde es lustig. Für die Glasgower bin ich ein Freund.Nicht nur als Schotte. Der Brexit ist Müll. Eine schlechte, schlechte, schlechte Entscheidung. Es ist verrückt, nicht durchdacht und ein Riesenproblem. Ganz egoistisch wird es einen großen Unterschied in meinem Leben bedeuten. Wenn ich auf Tour nach Deutschland reise, brauche ich zukünftig eine Arbeitserlaubnis.❱❱ Midge Ure mit Electronica,Dienstag, 3. Oktober, 20 Uhr, Gruenspan, Große Freiheit 58Bekannt wurde der 63-jährige Schotte als Sänger der New-Wave-Band Band Ultravox. Hits wie „Fade to Grey" „Dancing with Tears in My Eyes" oder der international bekannte Klassiker „Do They Know It's Christmas" stammen aus seiner Feder. Doch nicht nur musikalisch, auch sozial ist das Multitalent überdurchschnittlich engagiert. So gründete er gemeinsam mit Bob Geldof das Hilfsprojekt Band Aid und war die treibende Kraft hinter den Benefizkonzerten Live Aid und Live 8.