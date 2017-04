Ausstellung „Wege“: Malerei und Fotografie im ViaCafélier

Hamburg-Bahrenfeld: Gleich vier Künstler präsentieren ihre Werke in der neuen Ausstellung „Wege“ im ViaCafélier ab Freitag, den 28.04.2017. Zur Vernissage am Samstag, den 06.05.2017 ab 18:00 Uhr laden Edda Lange, Bettina von Döhren, Henning Scholz und Björn Filsinger herzlich ein.Edda Lange und Bettina von Döhren stellen ihre Bilder und Texte bereits zum zweiten Mal im ViaCafélier aus. Dazu kommen Werke der beiden Fotografen Henning Scholz und Björn Filsinger. Das Thema „WEGE“ wird von den Künstlern auf verschiedene Weise interpretiert, als reale Wege, als emotionale Wege, als mentale Wege, als Weg aus der Krise.Die Vernissage wird begleitet von der Sängerin und Songwriterin Tina Meyn alias Lisa Andersen, die in ihren Songs ihren Weg mit der eigenen psychischen Erkrankung verarbeitet. Sie trägt einige neue, selbst komponierte Lieder vor.Die Ausstellung kann vom 28.04.2017 – 22.06.2017 im ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4 in 22761 Hamburg-Bahrenfeld, Montags von 12- 14 Uhr und von Dienstags bis Freitags von 12 – 17 Uhr während des Mittagstisches und der Cafézeitenbesichtigt werden. Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de.Der Eintritt zu Ausstellung und Vernissage ist frei.