Ausstellung und Vernissage „Lost Paradise?!“: Susanne Petersen im ViaCafélier

Hamburg-Bahrenfeld: Vom 08.09. bis 10.11.2017 ist Susanne Petersen mit ihren Werken zu Gast im ViaCafélier in Bahrenfeld. Die musikalische Vernissage findet am Freitag, den 08.09.2017 von18:00 bis 21:30 Uhr statt.

Dr. Susanne Petersen ist Lehrerin und künstlerische Autodidaktin. Seit 2002 hat sie zahlreiche Ausstellungen ihrer Werke in Hamburg und Frankreich organisiert. Die Ästhetik im Gewöhnlichen zu entdecken und mit neuen Augen auf scheinbar Gewohntes zu schauen, das treibt Petersen auf ihren Entdeckungstouren an. Bei ihren Reisen hat sie stets Kamera sowie Skizzenblock und Bleistift dabei, um Inspirationen für ihre Bilder einzufangen.Die Künstlerin findet alle Materialien reizvoll, gerade die Vermischung bereichert ihr Vorgehen. Ihre Arbeiten beeindrucken durch die Vielzahl an Stilen und verarbeiteten Elementen genauso wie durch die ästhetische Farbgestaltung. Seit 2004 betreibt Susanne Petersen eine eigene Ateliergruppe. Sie schätzt den Austausch mit anderen Künstlern und nutzt Workshops, um ihr künstlerisches Schaffen weiterzuentwickeln.Ihre Fotografien sind unter www.flickr.com/photos/susannepetersen zu finden. Weitere Infos unter www.kunstueberall.wordpress.com.Der Eintritt ist frei!Die Ausstellung „Lost Paradise“ im ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4 in 22761 Hamburg-Bahrenfeld kann Montags von 12- 14 Uhr und von Dienstags bis Freitags von 12 – 17 Uhr während des Mittagstisches und der Cafézeiten besichtigt werden. Mehr Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de.