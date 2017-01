Ausstellung und Vernissage: Golem im ViaCafélier

Am Freitag, den 27.01.2017 ab 19 Uhr lädt die Berliner Künstlerin Golem zur Eröffnung der Ausstellung ihrer außergewöhnlichen Werke ins Kulturcafé ViaCafélier ein.

Ein halbes Jahr Schnipseljagd in Hamburg war der Vorlauf zu dieser Ausstellung. Die Künstlerin Golem (Romy Golembiewski) sammelt Graffitischnipsel und Reste der Stadt und verarbeitet diese zu Collagen mit neuen Bedeutungsinhalten. Diese sind nun in ihrer ersten Ausstellung in Hamburg zu sehen.Mehr Infos unter https://www.facebook.com/golemberlin/. Die Ausstellung kann vom 27.01.2017 –08.03.2017 in den Räumlichkeiten des ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4 in 22761 Hamburg-Bahrenfeld während des Mittagstisches wochentags von 12 bis 14 Uhr besichtigt werden.Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de.