Ausstellung und Vernissage „Auf die Liebe und das Leben“: Ausdrucksmalerei im ViaCafélier

Hamburg-Bahrenfeld: Vom 23.06. bis 07.09.2017 sind die Werke von Teilnehmern der Ausdrucksmalgruppen der Künstlerin Julia Lemke im ViaCafélier zu sehen. Die Vernissage findet am Freitag, den 23.06.2017 ab18:00 Uhr statt.In dieser Ausstellung werden Werke von ca. 20 TeilnehmerInnen aus den Ausdrucksmalgruppen der Kunstpädagogin und Malerin Julia Lemke ausgestellt. Die Arbeiten sind nach vorangegangenen Einstimmungen spontan entstanden und spiegeln oft die momentane emotionale Situation wieder, in der sich der malende Mensch gerade befand.Meistens wird großformatig mit leuchtenden Gouachefarben an Malwänden gearbeitet. Gelegentlich werden auch andere Materialien eingearbeitet, z.B. Papiere, Sande, Pigmente oder Stoffe und ähnliches. Ziel dieser künstlerischen Auseinandersetzung mit sich, den Farben und Materialien ist nicht, dass unbedingt Werke entstehen sollen. Diese Bilder sind mehr farbige Momentaufnahmen der daran arbeitenden kreativen Personen.Begleitet wird die Vernissage von einem kleinen kulturellen Programm.Der Eintritt ist frei!Die Ausdrucksmalerei-Ausstellung „Auf die Liebe und das Leben“ im ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str. 4 in 22761 Hamburg-Bahrenfeld kann wochentäglich Montags von 12- 14 Uhr und von Dienstags bis Freitags von 12 – 17 Uhr während des Mittagstisches und der Cafézeiten besichtigt werden. Mehr Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de.