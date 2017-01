Appetit auf gute Bücher: ViaLesen, die Publikumslesung im ViaCafélier

Hamburg-Bahrenfeld: Für alle, die dringend neues Lesefutter brauchen, schürt am Donnerstag, den 16.02.2017 ab 19:00 Uhr die Publikumslesung ViaLesen im ViaCafelier den Appetit auf Literarisches aller Geschmäcker.



Was gibt es schöneres, als sich bei eisigen Temperaturen mit einem guten Buch und einer Tasse Tee, Kaffee oder Kakao einzumummeln und den Winter Winter sein zu lassen? Vorschläge für passendes Lesefutter liefert die beliebte Publikumslesung ViaLesen im ViaCafélier. Hier kommen 6 Leser und Leserinnen zu Wort, die in je 10-minütigen Häppchen ihre Lieblingswerke vorstellen und vorlesen.



Dabei kann es sich um den absoluten literarischen Favoriten des Vortragenden handeln, oder einfach nur um die beste Lektüre des vergangenen Jahres. Die Genres sind bunt gemischt, von Krimi über Kinderbuch, Fantasy oder Liebesgeschichte bis hin zum Sachbuch kann alles dabei sein.



Der Eintritt ist frei!



ViaLesen, die Publikumslesung im ViaCafélier in der Paul-Dessau-Str.4 in 22761 Hamburg-Bahrenfeld. Mehr Infos und Anfahrt unter www.viacafelier.de.