Amerikanischer Gospelworkshop - Fit in Gospel in 2 Tagen - mit Kevin Drummond

American Gospel Workshop mit Kevin Drummond! Für Anfänger & Fortgeschrittene!



Ort: FeG Bahrenfeld - Kielkamp 49, 22761 Hamburg



Sänger/Innen gesucht! Kurzfristig noch einige Plätze frei - Kurzentschlossene dürfen sich noch anmelden!



Du wolltest schon immer Gospel singen lernen , aber hast Dich nie getraut?

Dann melde Dich jetzt an!Sei dabei und erlebe den Gospel Spirit & die Freude am Singen.



Anmelden unter: kevindrummond10@gmail.com

Oder über die Website:

www.kevindrummond.jimdo.com

Kosten/Spende pro Person: Nur 50,00 EUR



Jeder kann mitsingen - Notenkenntnisse sind nicht erforderlich - wir wollen zusammen Gospelmusik erleben und sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene sind herzlich willkommen!



Kevin Drummond leitet zum zweiten Mal einen American Gospelworkshop in der FeG Hamburg-Bahrenfeld.



Fr., 12.01.2018

Beginn Registrierung: 18:30 Uhr

Workshop Anfang: 12.01.2018 : 19:00 Uhr - 21:00 Uhr -Meet & Greet und Probe



Sa., 13.01.2018:

12:30 Uhr - 19:00 Uhr



Auftritt am So. 14.01.2018 um 10:00Uhr im FeG Bahrenfeld während des Gottesdienstes

(freiwillig)