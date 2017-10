Altonaer Museum feiert Geburtstag

Zweitägiges Programm für die ganze Familie

Marielle Tiemann, AltonaDas Altonaer Museum wird 154 Jahre alt und lädt zum Geburtstagswochenende ein. Am Sonnabend, 14. Oktober, und Sonntag, 15. Oktober, können Museumsbesucher jeweils von 10 bis 17 Uhr an einem vielfältigen Programm und zahlreichen Führungen für Jung und Alt teilnehmen.Besucher können am Geburtstagswochenende nicht nur die Ausstellungen im Museum bestaunen, sondern auch Musik der Altonia Jazzband genießen und an verschiedenen Kursen teilnehmen. Auch für das kulinarische Wohl der Gäste wird gesorgt. Das neu eröffnete Café Schmidtchen bietet Kaffee und Kuchenkreationen.Zudem zeigt das Altonaer Museum, Museumstraße 23, verschiedene Sonderausstellungen wie bespielsweise „Talentschmiede #5“ der Lichtwarkschule oder „Melbye, Maler des Meeres“.