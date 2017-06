Altona: 40 KünstlerInnen zeigen Malerei, Skulpturen, Schmuck, Design, Stein und vieles mehr

Tag der offenen Ateliers am 25. Juni.

Über 40 KünstlerInnen zeigen am Sonntag, dem 25. Juni 2017,

von 11 bis 17 Uhr ihre Arbeiten in der Leverkusenstraße 13e

in Hamburg-Altona.

Sehr unterschiedlich wird das „Kunst entdecken“sein: Malerei, Skulpturen, Plastiken, Schmuck, Design,Steinbildhauerei, Taschen aus Segeltuch und vieles mehr erwartendie Besucher. Im Altonaer Hinterhof haben alte und neueAteliers sowie die Bildhauerwerkstatt TONART13 seit mehrerenJahren eine künstlerische Wirkungsstätte gefunden. Es wirdmit sehr verschiedenen Materialien gearbeitet. Die KünstlerInnender Ateliers haben ihre Wurzeln in vielen Nationen: Afghanistan,Brasilien, Italien, Russland und auch in Hamburg-Altona,um nur einige aufzuführen. Am Tag der offenen Ateliers öffnenalle Beteiligten ihre Arbeitsstätten; suchen das Gespräch zuminteressierten Besucher und zeigen „wie und wo Arbeiten entstehen“.Der Eintritt ist frei.Infos: www.tonart13.de