Jazz zum Tagesausklang

Hinter dem Bandnamen verbergen sich Tom Nobody alias Thomas Niemand mit Trompete und Gesang, der Saxophonist Ralf Böcker, Jürgen Hintsche mit Banjo und Gesang, Matthias Constabel am Bass und als Sänger sowie der Schlagzeuger Nils Conrad.Der „Spätschoppen“ beginnt um 20 Uhr, ab 19 Uhr werden die Gäste eingelassen. Der Eintritt kostet 20 Euro. Mitglieder des Fördervereins Goßlerhaus zahlen nur 15 Euro. Eine Anmeldung zu dem Konzert ist unter der Tel. 0157/ 588 22587 erforderlich oder per E-Mail an kontakt@foerderverein-gosslerhaus.de SL